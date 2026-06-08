وزير الإعلام بعد الاجتماع الوزاريّ الدوريّ: في الشمال والبقاع فقط ما زال هناك قدرة استيعابية للنازحين

وزير الإعلام: حوالى ٢٩ شهيدًا من الجيش اللبنانيّ سقطوا منذ الأول من أذار

وزير الإعلام: حوالى ٢٩ شهيدًا من الجيش اللبنانيّ سقطوا منذ الأول من أذار

النائب رازي الحاج للـLBCI: إما أن نتخذ قرار بناء الدولة وهو قرار اتُّخذ على الورق وينتظر التنفيذ ويجب أن يُترجم على الأرض إلى جانب الدبلوماسية والسياسة