وزير الإعلام: حوالى ٢٩ شهيدًا من الجيش اللبنانيّ سقطوا منذ الأول من أذار

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وزير الإعلام: رئيس الحكومة أشار إلى مخاطر التصعيد الإيراني - الإسرائيلي وما قد يتسبب به من موجات نزوح إضافية وقد وصلنا إلى الحد الأقصى من القدرة الاستيعابية في بيروت وصيدا