رئيس الوزراء الباكستاني: نحث جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس ومنح السلام فرصة أكبر لا سيما عندما يكون "الهدف النهائي على وشك أن يتحقق"

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فيتش: نتوقع أن يظل سعر خام برنت بين 100 و110 دولارات للبرميل في حزيران وتموز خلال إغلاق مضيق هرمز قبل أن ينخفض إلى نحو 70 دولارا للبرميل بحلول أيلول