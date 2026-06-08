هيئة الطيران المدني السورية: استئناف الحركة الجوية والعمليات بمطار دمشق الدولي

يسرائيل هيوم عن مصدر أمني: لا قيود على عمليات الجيش الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت

يسرائيل هيوم عن مصدر أمني: لا قيود على عمليات الجيش الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت

فيتش: نتوقع أن يظل سعر خام برنت بين 100 و110 دولارات للبرميل في حزيران وتموز خلال إغلاق مضيق هرمز قبل أن ينخفض إلى نحو 70 دولارا للبرميل بحلول أيلول