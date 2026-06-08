ترامب لأكسيوس: إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق وقد يتم ذلك قريبا

ترامب لأكسيوس: حذرت نتنياهو من أنه إذا عاد إلى الحرب مع إيران فقد يجد نفسه يقاتل بمفرده

ترامب لأكسيوس: حذرت نتنياهو من أنه إذا عاد إلى الحرب مع إيران فقد يجد نفسه يقاتل بمفرده

ترامب لأكسيوس: تلقيت مكالمات من 5 دول في المنطقة تطلب مني الضغط على نتنياهو للتوقف والدول التي اتصلت بي كانت قلقة للغاية وتؤيد الاتفاق الذي نتفاوض بشأنه مع إيران