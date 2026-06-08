المتحدث باسم غوتيريش: الأمين العام يدعو الى الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان وإيران وغزة وتجنب تقويض الدبلوماسية

مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على بلدة المروانية - قضاء صيدا أدت إلى سقوط شهيدين بينهما طفل و10 جرحى بينهم 4 سيدات

مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على بلدة المروانية - قضاء صيدا أدت إلى سقوط شهيدين بينهما طفل و10 جرحى بينهم 4 سيدات

مسؤول إيراني لـ"الجزيرة": واشنطن أقدمت على تغيير في مسودة مذكرة التفاهم وهذا الأمر غير مقبول