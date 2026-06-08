مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على بلدة المروانية - قضاء صيدا أدت إلى سقوط شهيدين بينهما طفل و10 جرحى بينهم 4 سيدات

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مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على مدينة صور بالقرب من مركز الصليب الأحمر أدت إلى سقوط 5 شهداء و8 جرحى أربعة بينهم مسعفون في الصليب الأحمر