الوكالة الوطنية للإعلام: غارة معادية على بلدة عيتنيت

وزير الخارجية الفرنسي: قرار بمنع سموتريتش و4 من قادة منظمات الاستيطان و21 مستوطنا عنيفا من دخول البلاد

وزير الخارجية الفرنسي: قرار بمنع سموتريتش و4 من قادة منظمات الاستيطان و21 مستوطنا عنيفا من دخول البلاد

يديعوت أحرونوت عن الجيش الإسرائيلي: لا مؤشرات على وجود مسلح إضافي في حادث التسلل من لبنان