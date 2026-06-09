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وزير الخارجية الفرنسي: قرار بمنع سموتريتش و4 من قادة منظمات الاستيطان و21 مستوطنا عنيفا من دخول البلاد

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2026-06-09 | 09:10
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وزير الخارجية الفرنسي: قرار بمنع سموتريتش و4 من قادة منظمات الاستيطان و21 مستوطنا عنيفا من دخول البلاد
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وزير الخارجية الفرنسي: قرار بمنع سموتريتش و4 من قادة منظمات الاستيطان و21 مستوطنا عنيفا من دخول البلاد

 
 
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