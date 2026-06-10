مركز عمليات طوارئ الصحة: 3696 شهيدا و 11413 جريحا في الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار

الخارجية الأميركية: بيان أميركي غربي يدين الأعمال الخبيثة التي يقوم بها فيلق القدس بأوروبا وأميركا وأستراليا

الخارجية الأميركية: بيان أميركي غربي يدين الأعمال الخبيثة التي يقوم بها فيلق القدس بأوروبا وأميركا وأستراليا

أمال شحادة: الجيش الإسرائيلي اعترف بأن أحد الصواريخ الإيرانية التي أُطلقت هذا الأسبوع أصاب قاعدة سلاح الجو في رامات دافيد مدّعيًا بأن الهجوم لم يسفر عن إصابات