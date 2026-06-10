أمال شحادة: الجيش الإسرائيلي اعترف بأن أحد الصواريخ الإيرانية التي أُطلقت هذا الأسبوع أصاب قاعدة سلاح الجو في رامات دافيد مدّعيًا بأن الهجوم لم يسفر عن إصابات

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