بعثة إيران بوكالة الطاقة الذرية: رسالة إيران إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا هي أن إيران ستدافع عن حقوقها غير القابلة للتصرف بما في ذلك الرد على هذا القرار المعيب

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