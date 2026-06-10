القناة 12 الإسرائيلية: سلاح الجو الإسرائيلي أغار قبل قليل في منطقة البقاع شرقي لبنان

بعثة إيران بوكالة الطاقة الذرية: رسالة إيران إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا هي أن إيران ستدافع عن حقوقها غير القابلة للتصرف بما في ذلك الرد على هذا القرار المعيب

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