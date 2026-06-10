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الخارجية الهندية: الهند تندد بالهجوم على ناقلة النفط "سيتيبيلو" قبالة سواحل سلطنة عمان اليوم الأربعاء

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2026-06-10 | 11:04
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الخارجية الهندية: الهند تندد بالهجوم على ناقلة النفط &quot;سيتيبيلو&quot; قبالة سواحل سلطنة عمان اليوم الأربعاء
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الخارجية الهندية: الهند تندد بالهجوم على ناقلة النفط "سيتيبيلو" قبالة سواحل سلطنة عمان اليوم الأربعاء

 
 
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