الجيش الفرنسي يعلن مقتل جندي في إطلاق نار "عرضي" في لبنان

أعلن رئيس أركان الجيش الفرنسي وفاة جندي فرنسي كان متمركزا في لبنان إثر إصابته بطلقة "عرضية" أثناء التدريبات.



وقال رئيس الأركان، في منشور على منصة "إكس"، أن الجندي فلوريان جيليه، البالغ 21 عاما، كان متمركزا في لبنان "ضمن مهمة شراكة عملياتية لدعم القوات المسلحة اللبنانية".



وذكرت وزيرة الدفاع كاثرين فوتران أنه كان عنصرا في فوج مشاة البحرية الثامن المظلي.