ترامب متحدثا عن إيران: لقد وافقوا على عدم امتلاك سلاح نووي وكل ما عليهم فعله هو التوقيع

ترامب بشأن كأس العالم والتأشيرات: نعمل على ذلك لضمان دخول الأشخاص المناسبين

ترامب بشأن كأس العالم والتأشيرات: نعمل على ذلك لضمان دخول الأشخاص المناسبين

"رويترز" عن وزير الحرب الأميركي: إيران ستكون غير حكيمة إذا تحدّت الولايات المتحدة أكثر من ذلك