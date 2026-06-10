ترامب بشأن كأس العالم والتأشيرات: نعمل على ذلك لضمان دخول الأشخاص المناسبين

القيادة المركزية الأميركية: القوات الأميركية منعت مرور ناقلة نفط في خليج عُمان في 9 حزيران لانتهاكها الحصار

القيادة المركزية الأميركية: القوات الأميركية منعت مرور ناقلة نفط في خليج عُمان في 9 حزيران لانتهاكها الحصار

ترامب متحدثا عن إيران: لقد وافقوا على عدم امتلاك سلاح نووي وكل ما عليهم فعله هو التوقيع