نائب الرئيس الأميركي لسي بي إس نيوز: لا يزال هناك عمل يجب إنجازه لكننا نواصل التقدم نحو الاتفاق وهدف سياستنا ضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا في المستقبل

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