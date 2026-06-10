نائب الرئيس الأميركي لسي بي إس نيوز: قريبون للغاية من التوصل لاتفاق يعالج برنامج إيران النووي على المدى الطويل

ترامب: وجهت الجيش لتنفيذ مهمات سرية لدعم ناقلات النفط في عبور هرمز ونجحنا في تأمين مرور أكثر من 100 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز وأكثر من 200 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز بسلام

ترامب: وجهت الجيش لتنفيذ مهمات سرية لدعم ناقلات النفط في عبور هرمز ونجحنا في تأمين مرور أكثر من 100 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز وأكثر من 200 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز بسلام

نائب الرئيس الأميركي لسي بي إس نيوز: لا يزال هناك عمل يجب إنجازه لكننا نواصل التقدم نحو الاتفاق وهدف سياستنا ضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا في المستقبل