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الداخلية البحرينية: إصابة طفلة واحتراق مركبات وتضرر منازل في مدينتي حمد والمنامة إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض مسيرات إيرانية

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2026-06-11 | 02:21
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الداخلية البحرينية: إصابة طفلة واحتراق مركبات وتضرر منازل في مدينتي حمد والمنامة إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض مسيرات إيرانية
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الداخلية البحرينية: إصابة طفلة واحتراق مركبات وتضرر منازل في مدينتي حمد والمنامة إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض مسيرات إيرانية

 
 
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