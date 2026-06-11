الرئيس جوزاف عون عرض مع الرئيس العام للرهبانية الباسيلية المخلصية الأرشمندريت أنطوان رزق الأوضاع العامة في البلاد وشؤوناً تتعلق بدور الرهبانية المخلصية

التلفزيون الرسمي: الجيش الأردني يعترض ويسقط 20 صاروخا جرى إطلاقها من إيران اليوم الخميس

التلفزيون الرسمي: الجيش الأردني يعترض ويسقط 20 صاروخا جرى إطلاقها من إيران اليوم الخميس

رويترز نقلا عن مسؤول مطلع: مفاوضون قطريون غادروا طهران اليوم بعد محادثات مع المسؤولين الإيرانيين لإبرام اتفاق استمرت حتى الساعات الأولى من الصباح