الخارجية الهندية: نتوقع من الولايات المتحدة أن تأخذ بعين الاعتبار احتجاجنا على الهجمات التي تستهدف سفنا تقل بحارة هنودا

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رئيس مجلس النواب نبيه بري استقبل في عين التينة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة ولا سيما الأمنية منها وأوضاع مؤسسة قوى الأمن الداخلي