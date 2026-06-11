وزيرة التربية بعد اجتماع لجنة التربية النيابية: كانت هناك نقطة تقاطع مهمة وهي أن همّنها في الإمتحانات الرسمية أن نتمكّن من ضمان سلامة الطلاب

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