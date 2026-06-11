وزيرة التربية بعد اجتماع لجنة التربية النيابية: وعدت بأننا كوزارة تربية سنعيد النظر بخطة إجراء الامتحانات الرسمية

وزيرة التربية بعد اجتماع لجنة التربية النيابية: نحن نبحث كي نصل الى صيغة تضمن أمن الطلاب وأتمنّى على الطلاب الإستمرار في الدراسة

وزيرة التربية بعد اجتماع لجنة التربية النيابية: نحن نبحث كي نصل الى صيغة تضمن أمن الطلاب وأتمنّى على الطلاب الإستمرار في الدراسة

وزيرة التربية ريما كرامي: وعدت النواب بأن وزارة التربية ستعيد النظر في الخطة وسنلتقي المختصين الأمنيين في وزارة الدفاع وعلى ضوء ذلك سنطرح الخطوات الأخرى وآلية تطبيقها في الامتحانات الرسمية