الوكالة الوطنية للإعلام: استهداف سيارة في بلدة مشغرة

وزيرة التربية ريما كرامي: بعد الاستماع إلى توصية النواب بدا واضحاً أن على وزارة التربية إعادة النظر بالخطة الموضوعة لإجراء الامتحانات الرسمية وتعديلها وإذا اتخذ النواب قرارا بهذا الشأن فنحن ملزمون بتنفيذه

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