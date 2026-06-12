أكسيوس عن مصدر: مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران ستمدد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بما في ذلك في لبنان

أكسيوس عن مصدر: مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تتضمن إطارا للتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب

أكسيوس عن مصدر: مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تتضمن إطارا للتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب

أكسيوس عن مسؤول أميركي: مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تنص على إعادة فتح مضيق هرمز فورا دون فرض رسوم عبور كما تنص على تخفيف عقوبات إيران شرط امتثالها للالتزامات