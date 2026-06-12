أكسيوس عن مصدر: مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تتضمن إطارا للتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب

أكسيوس عن مصدر: مفاوضات نووية ستجرى بين واشنطن وطهران خلال فترة وقف إطلاق النار

أكسيوس عن مصدر: مفاوضات نووية ستجرى بين واشنطن وطهران خلال فترة وقف إطلاق النار

أكسيوس عن مصدر: مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران ستمدد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بما في ذلك في لبنان