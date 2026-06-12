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أكسيوس عن مصدر: مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تتضمن إطارا للتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب

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2026-06-11 | 23:48
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أكسيوس عن مصدر: مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تتضمن إطارا للتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب
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أكسيوس عن مصدر: مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تتضمن إطارا للتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب

 
 
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