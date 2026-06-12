النائب هادي أبو الحسن للـLBCI: كانت النقاشات في قطر مثمرة جدًا وتقوم الدوحة بدورٍ كبير في خفض التصعيد ودعم التنمية في لبنان

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النائب هادي أبو الحسن للـLBCI: حزب الله دخل إلى الحكومة استنادًا إلى بيان يقوم على القبول بحصر السلاح ولا تهاون في ما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية وضرورة الانسحاب الإسرائيلي حتى الخط الأزرق والموضوع لا يحتمل أي مناورات شأنه شأن مسألة حصر السلاح