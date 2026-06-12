النائب هادي أبو الحسن للـLBCI: حزب الله دخل إلى الحكومة استنادًا إلى بيان يقوم على القبول بحصر السلاح ولا تهاون في ما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية وضرورة الانسحاب الإسرائيلي حتى الخط الأزرق والموضوع لا يحتمل أي مناورات شأنه شأن مسألة حصر السلاح

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الشرع أمام وفد من أهالي ريف دمشق: ما يُتداول بشأن دخول سوريا إلى لبنان لا يعدو كونه شائعات وتوجُّهنا ينطلق من السعي لوقف الحرب في لبنان وليس توسيعها أو الانخراط فيها