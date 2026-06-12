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مسؤول حكومي ألماني بشأن إيران: تم إحراز تقدم نحو حل دبلوماسي في الأيام القليلة الماضية
آخر الأخبار
2026-06-12 | 04:20
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مسؤول حكومي ألماني بشأن إيران: تم إحراز تقدم نحو حل دبلوماسي في الأيام القليلة الماضية
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