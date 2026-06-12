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بعد انقطاع 21 يوماً… مساعدات تصل إلى بلدات دبل ورميش وعين إبل
أخبار لبنان
2026-06-12 | 04:06
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بعد انقطاع 21 يوماً… مساعدات تصل إلى بلدات دبل ورميش وعين إبل
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بعد انقطاع 21 يوماً… مساعدات تصل إلى بلدات دبل ورميش وعين إبل
بعد واحدٍ وعشرين يومًا من انقطاع المساعدات عن سكان البلدات الحدودية الصامدين في دبل ورميش وعين إبل، تم إيصال دفعة ٍ إليها الخميس بعد رحلة استغرقت نحو عشر ساعات.
وقد ترأّس الوفد السفير البابوي المطران باولو بورجيا، وحمل معه مختلف أنواع المساعدات الإنسانية والغذائية والمواد الأساسية التي تسهم في دعم الأهالي وتعزيز صمودهم في أرضهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.
أهالي البلدات الثلاث شكروا الجمعيات والمؤسسات الداعمة، وفي مقدّمها كاريتاس لبنان على جهودها، بالتعاون مع السفارة البابوية واليونيفيل والجيش اللبناني، بما أتاح إيصال هذه المساعدات إلى مستحقيها.
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