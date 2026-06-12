وكالة إيرانية: لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن الملف النووي في مذكرة التفاهم الحالية والمحادثات النووية ستجرى في غضون 60 يوما من توقيع اتفاق

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