مستشفيات النبطية تواصل عملها رغم القصف… وجولة للـLBCI في مستشفى الرئيس نبيه بري

في ميدان، وفيما القصف المدفعي والعمليات العسكرية الاسرائيلية مستمرة في الجنوب، لاسيما في النبطية التي يشن عليها الجيش الاسرائيلي استهدافات متواصلة، لم تتوقف المستشفيات عن العمل رغم المخاطر المتزايدة والأضرار التي تلحق ببعضها والغارات المحاذية.



تصرّ هذه المستشفيات على مواصلة عملها الإغاثي انطلاقا من دورها الانساني، وعقب استهدافات الامس، جالت كاميرا الـLBCI في مستشفى الرئيس نبيه بري التي تضررت بفعل القصف المدفعي.