فانس: أرى الكثير من المعلومات المضللة عن اتفاق محتمل لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء برنامج إيران النووي

وزير الخارجية الإيرانيّ: سنشارك جميع التفاصيل مع الشعب في الوقت المناسب

وزير الخارجية الإيرانيّ: سنشارك جميع التفاصيل مع الشعب في الوقت المناسب

فانس: الإيرانيون لا يتلقون أي أموال ولا تصرف أي مبالغ لمجرد توقيع اتفاق أو حضور اجتماع