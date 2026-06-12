وزير الخارجية الإيرانيّ: سنشارك جميع التفاصيل مع الشعب في الوقت المناسب

أكّد وزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقجي أنّ التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بات أقرب من أيّ وقت مضى.



لكنّه حثّ وسائل الإعلام على الامتناع عن التكهن بمضمونها لحين إبرامها، نهائيًا.



وقال عراقجي إنّ إيران ستشارك جميع التفاصيل مع الشعب في الوقت المناسب.



وأشار إلى ما وصفه بنهج طهران المسؤول والشفاف.