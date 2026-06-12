المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: سنجعل التحقق من النطاق الكامل لقدرات إيران النووية أولويتنا القصوى

أكسيوس عن ترامب: اعتبرت منشور وزير الخارجية الإيرانيّ عراقجي في شأن الاتفاق إيجابيًا جدًا

أكسيوس عن ترامب: اعتبرت منشور وزير الخارجية الإيرانيّ عراقجي في شأن الاتفاق إيجابيًا جدًا

وزير الداخلية: كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون معدة للتهريب في الجية وإنجاز أمنيّ لبنانيّ سعوديّ أوقف ذلك