وزير الداخلية: كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون معدة للتهريب في الجية وإنجاز أمنيّ لبنانيّ سعوديّ أوقف ذلك

وردت عبر المديرية العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السعودية، معلومات دقيقة عن وجود كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون معدة للتهريب إلى السعودية ومخبأة داخل مستودع في منطقة الجية، وفق ما أعلن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار.



وأسفرت العملية النوعية عن ضبط محتويات المستودع وتوقيف عدد من المتورطين، من بينهم الرأس المدبر.

وكتب الحجار على اكس: "شكّل التنسيق وتبادل المعلومات مع أجهزة وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عاملًا داعما لهذا الإنجاز الأمنيّ، بما يعكس حرص البلدين الشقيقين على حماية مجتمعيهما من آفة المخدرات".



وقال إنّ هذا الإنجاز الأمنيّ يعكس مستوى الثقة والتنسيق القائم بين لبنان والمملكة العربية السعودية، ويؤكد أنّ الإجراءات والتدابير التي تنفذها الأجهزة الأمنية اللبنانية، أسهمت في تعزيز هذه الثقة وفتحت الباب أمام استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة.



وفي هذا السياق، أثنى الحجار على الجهود، التي بذلها مكتب مكافحة المخدرات المركزيّ في وحدة الشرطة القضائية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخليّ.