باسيل لـ #جدل : عندما يطالب بعض المسؤولين بعدم وقف إطلاق النار إلى حين انتهاء "حزب الله" هل يدرك أنّ هذا يعني انتهاء الجنوب أيضًا من حيث عمليات التدمير؟

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وكالة نقلا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: التوصل إلى تفاهمات بشأن جزء كبير من القضايا التي نوقشت في المحادثات ونحن الآن في المرحلة النهائية من التوصل إلى استنتاجات داخلية