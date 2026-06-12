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باسيل لـ #جدل : عندما يطالب بعض المسؤولين بعدم وقف إطلاق النار إلى حين انتهاء "حزب الله" هل يدرك أنّ هذا يعني انتهاء الجنوب أيضًا من حيث عمليات التدمير؟

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2026-06-12 | 13:42
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باسيل لـ #جدل : عندما يطالب بعض المسؤولين بعدم وقف إطلاق النار إلى حين انتهاء &quot;حزب الله&quot; هل يدرك أنّ هذا يعني انتهاء الجنوب أيضًا من حيث عمليات التدمير؟
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باسيل لـ #جدل : عندما يطالب بعض المسؤولين بعدم وقف إطلاق النار إلى حين انتهاء "حزب الله" هل يدرك أنّ هذا يعني انتهاء الجنوب أيضًا من حيث عمليات التدمير؟

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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