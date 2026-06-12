باسيل لـ #جدل : ما يقوم به الجيش الإسرائيليّ في الجنوب ليس منطقة منزوعة من السلاح بل منطقة غير قابلة للعيش وهذا النهج يدلّ على هدف إسرائيل بالتوسّع

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باسيل لـ #جدل : عندما يطالب بعض المسؤولين بعدم وقف إطلاق النار إلى حين انتهاء "حزب الله" هل يدرك أنّ هذا يعني انتهاء الجنوب أيضًا من حيث عمليات التدمير؟