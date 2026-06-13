القيادة المركزية الأميركية: مضيق هرمز مفتوح أمام حركة التجارة الدولية

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النائب زياد حوّاط للـLBCI: الملف اللبناني مختلف عن الملف الإيراني والإسرائيلي واضح أنه ما دام هناك تهديد لأهالي الشمال فلن يسلم حزب الله وعلى الحزب أن يفهم أن ورقته العسكرية على الأراضي اللبنانية انتهت