النائب زياد حوّاط للـLBCI: الملف اللبناني مختلف عن الملف الإيراني والإسرائيلي واضح أنه ما دام هناك تهديد لأهالي الشمال فلن يسلم حزب الله وعلى الحزب أن يفهم أن ورقته العسكرية على الأراضي اللبنانية انتهت

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك