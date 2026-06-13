رئيس الوزراء الباكستاني: أصبحنا أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق سلام ومن المرجح إتمامه خلال 24 ساعة

رئيس الوزراء الباكستاني: باكستان تستعد للتوقيع الإلكتروني على اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران فور إتمامه

رئيس الوزراء الباكستاني: باكستان تستعد للتوقيع الإلكتروني على اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران فور إتمامه

رويترز نقلا عن إعلام رسمي: إعلام رسمي: جنازة المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي تبدأ في 4 تموز بطهران ويدفن جثمانه في 9 تموز في مشهد