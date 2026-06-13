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رئيس الوزراء الباكستاني: باكستان تستعد للتوقيع الإلكتروني على اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران فور إتمامه
آخر الأخبار
2026-06-13 | 07:05
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رئيس الوزراء الباكستاني: باكستان تستعد للتوقيع الإلكتروني على اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران فور إتمامه
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