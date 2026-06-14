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وكالة نقلا عن مصدر: قرار إيران النهائيّ في شأن الاتفاق الإطاريّ مع أميركا لا يزال قيد المراجعة

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2026-06-14 | 03:45
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وكالة نقلا عن مصدر: قرار إيران النهائيّ في شأن الاتفاق الإطاريّ مع أميركا لا يزال قيد المراجعة
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وكالة نقلا عن مصدر: قرار إيران النهائيّ في شأن الاتفاق الإطاريّ مع أميركا لا يزال قيد المراجعة

 
 
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