جنبلاط: هل الدولة الكريمة تتذكر ضرورة انسحاب اسرائيل من كل الجنوب؟

تساءل الرئيس السابق للحزب التقدميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط عمّا إذا كان الاتفاق المزعوم يشمل كل لبنان؟
وكتب في منشور على اكس: “هل الدولة الكريمة بعضها على الأقل تتذكر ضرورة انسحاب اسرائيل من كل الجنوب وتأكيد الهدنة مع أهمية بقاء القوات الدولية”؟
وأضاف: “في مجال آخر هل يمكن الخروج من منطق القرى الآمنة اختراع لتفادي ذكر الاحتلال”؟
هل ان الاتفاق المزعوم يشمل كل لبنان وهل الدولة الكريمة بعضها على الأقل تتذكر ضرورة انسحاب اسرائيل من كل الجنوب والتأكيد على الهدنة مع أهمية بقاء القوات الدولية.وفي مجال آخر هل يمكن الخروج من منطق القرى الآمنة اختراع لتفادي ذكر الاحتلال #لبنان pic.twitter.com/wcM9qSd3ar
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) June 14, 2026
هل ان الاتفاق المزعوم يشمل كل لبنان وهل الدولة الكريمة بعضها على الأقل تتذكر ضرورة انسحاب اسرائيل من كل الجنوب والتأكيد على الهدنة مع أهمية بقاء القوات الدولية.وفي مجال آخر هل يمكن الخروج من منطق القرى الآمنة اختراع لتفادي ذكر الاحتلال #لبنان pic.twitter.com/wcM9qSd3ar