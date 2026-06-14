جنبلاط: هل الدولة الكريمة تتذكر ضرورة انسحاب اسرائيل من كل الجنوب؟

تساءل الرئيس السابق للحزب التقدميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط عمّا إذا كان الاتفاق المزعوم يشمل كل لبنان؟

وكتب في منشور على اكس: “هل الدولة الكريمة بعضها على الأقل تتذكر ضرورة انسحاب اسرائيل من كل الجنوب وتأكيد الهدنة مع أهمية بقاء القوات الدولية”؟

وأضاف: “في مجال آخر هل يمكن الخروج من منطق القرى الآمنة اختراع لتفادي ذكر الاحتلال”؟