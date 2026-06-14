مسؤول إيراني كبير لرويترز: إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي توافق إيران على الحفاظ على الوضع النووي الراهن بما في ذلك عدم تخصيب اليورانيوم أو توسيع المنشآت النووية

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