مشهد مروع… شابة تلقى مصرعها بعد قفزة خطرة بسبب عدم تثبيت حبل الأمان! (فيديو)

لقيت شابة تبلغ من العمر 21 عامًا مصرعها خلال قفزة بانجي في ولاية ساو باولو البرازيلية، بعدما سقطت من ارتفاع يزيد عن 130 قدمًا، في حادث يُشتبه بأنّه نجم عن عدم تثبيت حبل الأمان قبل تنفيذ القفزة.





وبحسب صحيفة "



ووصلت فرق الإسعاف إلى الموقع، إلا أنّه تم إعلان وفاتها في مكان الحادث، قبل نقل جثمانها إلى معهد الطب الشرعي لاستكمال الإجراءات. وأظهرت مقاطع مصورة للحادث أنّ الشابة نُقلت إلى حافة الجسر بواسطة عدد من العاملين قبل دفعها للقفز، من دون الانتباه إلى أن معدات السلامة لم تكن موصولة بها.وبحسب صحيفة " ديلي ميل " البريطانية، فإنّ الضحية تُدعى ماريا إدواردا رودريغيز دي فريتاس، وكانت قد نشرت عبر حسابها على إنستغرام صورًا من موقع القفز قبل وقوع الحادث بدقائق، بينها صورة لأساور المشاركة والجسر، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "من هو الشخص المجنون الذي سمح لي بالقفز من الجسر؟".ووصلت فرق الإسعاف إلى الموقع، إلا أنّه تم إعلان وفاتها في مكان الحادث، قبل نقل جثمانها إلى معهد الطب الشرعي لاستكمال الإجراءات.

وأكدت الشرطة المدنية أنّها فتحت تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية المحتملة، فيما أفادت التقارير بأنّه تم توقيف ستة أشخاص في موقع الحادث على ذمة التحقيق.