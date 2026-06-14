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مراسل أكسيوس على إكس: الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة المركزية الأميركية قبل وقت قصير من شن الغارة على بيروت
آخر الأخبار
2026-06-14 | 08:23
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مراسل أكسيوس على إكس: الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة المركزية الأميركية قبل وقت قصير من شن الغارة على بيروت
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