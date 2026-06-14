رئيس الأركان الإسرائيلي: نتابع من كثب ما يجري مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والاستعداد في كل الساحات

المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة لشبكة إيه بي سي: الرئيس ترامب ونائبه لديهما كل العزم لتوقيع الاتفاق اليوم

المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة لشبكة إيه بي سي: الرئيس ترامب ونائبه لديهما كل العزم لتوقيع الاتفاق اليوم

أ.ف.ب عن إعلام إيراني: مسؤول عسكري إيراني يقول إن الغارة الإسرائيلية في بيروت "لن تمر دون عقاب"