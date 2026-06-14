الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
19
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
19
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيس الأركان الإسرائيلي: نتابع من كثب ما يجري مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والاستعداد في كل الساحات
آخر الأخبار
2026-06-14 | 09:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رئيس الأركان الإسرائيلي: نتابع من كثب ما يجري مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والاستعداد في كل الساحات
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الأركان
الإسرائيلي:
نتابع
الحفاظ
درجات
اليقظة
والاستعداد
الساحات
التالي
المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة لشبكة إيه بي سي: الرئيس ترامب ونائبه لديهما كل العزم لتوقيع الاتفاق اليوم
أ.ف.ب عن إعلام إيراني: مسؤول عسكري إيراني يقول إن الغارة الإسرائيلية في بيروت "لن تمر دون عقاب"
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
13:48
فولكلور بلا صاحب: أغنيات يصنعها الذكاء الاصطناعي وتصدّقها الذاكرة
علوم وتكنولوجيا
13:48
فولكلور بلا صاحب: أغنيات يصنعها الذكاء الاصطناعي وتصدّقها الذاكرة
0
آخر الأخبار
13:45
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عن الهجوم الإسرائيلي على لبنان: رد "المحاربين الإسلاميين" قادم
آخر الأخبار
13:45
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عن الهجوم الإسرائيلي على لبنان: رد "المحاربين الإسلاميين" قادم
0
رياضة
13:44
اجواء المونديال الحماسية لا تنطفئ والتعادل سيد الموقف...
رياضة
13:44
اجواء المونديال الحماسية لا تنطفئ والتعادل سيد الموقف...
0
آخر الأخبار
13:34
الوكالة الوطنية: غارة من مسيرة على اطراف الغسانية
آخر الأخبار
13:34
الوكالة الوطنية: غارة من مسيرة على اطراف الغسانية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
13:45
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عن الهجوم الإسرائيلي على لبنان: رد "المحاربين الإسلاميين" قادم
آخر الأخبار
13:45
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عن الهجوم الإسرائيلي على لبنان: رد "المحاربين الإسلاميين" قادم
0
آخر الأخبار
13:34
الوكالة الوطنية: غارة من مسيرة على اطراف الغسانية
آخر الأخبار
13:34
الوكالة الوطنية: غارة من مسيرة على اطراف الغسانية
0
آخر الأخبار
13:16
القناة ١٤ الإسرائيلية عن مصادر: إصابة جنديين إسرائيليين بجروح متوسطة بإطلاق نار من حزب الله جنوبي لبنان
آخر الأخبار
13:16
القناة ١٤ الإسرائيلية عن مصادر: إصابة جنديين إسرائيليين بجروح متوسطة بإطلاق نار من حزب الله جنوبي لبنان
0
منوعات
13:02
صديقتان احتفلتا بعيد ميلادهما معاً طوال حياتهما... ثم اكتشفتا أنهما توأم!
منوعات
13:02
صديقتان احتفلتا بعيد ميلادهما معاً طوال حياتهما... ثم اكتشفتا أنهما توأم!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-01-15
السفير الاميركي من مرفأ بيروت: نريد دعم الجيش والمصالح اللبنانية كلها
أخبار لبنان
2026-01-15
السفير الاميركي من مرفأ بيروت: نريد دعم الجيش والمصالح اللبنانية كلها
0
أخبار لبنان
2026-06-11
السفير القطري إلتقى باسيل: الحوار يبقى السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات
أخبار لبنان
2026-06-11
السفير القطري إلتقى باسيل: الحوار يبقى السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات
0
آخر الأخبار
2026-05-15
وزارة الدفاع الروسية: الإمارات توسطت في تبادل أسرى حرب بين موسكو وكييف اليوم الجمعة
آخر الأخبار
2026-05-15
وزارة الدفاع الروسية: الإمارات توسطت في تبادل أسرى حرب بين موسكو وكييف اليوم الجمعة
0
آخر الأخبار
2026-01-02
مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار - قضاء النبطية أدت إلى إصابة مواطن بجروح
آخر الأخبار
2026-01-02
مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار - قضاء النبطية أدت إلى إصابة مواطن بجروح
بالفيديو
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
13:48
فولكلور بلا صاحب: أغنيات يصنعها الذكاء الاصطناعي وتصدّقها الذاكرة
علوم وتكنولوجيا
13:48
فولكلور بلا صاحب: أغنيات يصنعها الذكاء الاصطناعي وتصدّقها الذاكرة
0
رياضة
13:44
اجواء المونديال الحماسية لا تنطفئ والتعادل سيد الموقف...
رياضة
13:44
اجواء المونديال الحماسية لا تنطفئ والتعادل سيد الموقف...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
لبنان يحتاج الى أربعمئة تبرّع بالدمّ يوميا... فهل من معوقات أمام تأمين ذلك؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
لبنان يحتاج الى أربعمئة تبرّع بالدمّ يوميا... فهل من معوقات أمام تأمين ذلك؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
سويسرا عند مفترق طرق: 10 ملايين نسمة أو مواجهة مع أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:23
سويسرا عند مفترق طرق: 10 ملايين نسمة أو مواجهة مع أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بعد استهداف الضاحية: إسرائيل تستعد لاحتمال رد إيراني وتناقش جبهتي لبنان وإيران
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بعد استهداف الضاحية: إسرائيل تستعد لاحتمال رد إيراني وتناقش جبهتي لبنان وإيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
قراءة لموقف ترامب بضرورة وقف النار بلبنان خصوصا بعد تداعيات اليوم...
تقارير نشرة الاخبار
13:16
قراءة لموقف ترامب بضرورة وقف النار بلبنان خصوصا بعد تداعيات اليوم...
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:50
مقدمة النشرة المسائية 14-6-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:50
مقدمة النشرة المسائية 14-6-2026
0
تقارير نشرة الاخبار
08:08
غارات إسرائيلية طالت عددًا من قرى صور والزهراني
تقارير نشرة الاخبار
08:08
غارات إسرائيلية طالت عددًا من قرى صور والزهراني
0
تقارير نشرة الاخبار
08:07
إصرار إسرائيليّ على معادلة الضاحية مقابل الشمال الاسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
08:07
إصرار إسرائيليّ على معادلة الضاحية مقابل الشمال الاسرائيلي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
03:29
الجيش الإسرائيليّ يوجّه إنذارًا إلى سكان اركي, بنعفول, جباع, جرنايا, حومين التحتا, حومين الفوقا, كفر بيت, كفر ملكي, كفر فيلا, كفر شلال, عين بوسوار, عزة (النبطية), عين قانا, عرب الجل, صربا (النبطية), رومین: لإخلاء منازلكم فورًا والابتعاد عن القرى والبلدات
خبر عاجل
03:29
الجيش الإسرائيليّ يوجّه إنذارًا إلى سكان اركي, بنعفول, جباع, جرنايا, حومين التحتا, حومين الفوقا, كفر بيت, كفر ملكي, كفر فيلا, كفر شلال, عين بوسوار, عزة (النبطية), عين قانا, عرب الجل, صربا (النبطية), رومین: لإخلاء منازلكم فورًا والابتعاد عن القرى والبلدات
2
خبر عاجل
09:04
القناة 12 الاسرائيلية: قائد وحدة الارتباط في حزب الله قُتل في الغارة التي استهدفت بيروت
خبر عاجل
09:04
القناة 12 الاسرائيلية: قائد وحدة الارتباط في حزب الله قُتل في الغارة التي استهدفت بيروت
3
خبر عاجل
02:43
بن غفير: لتهتز الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل كل عملية إطلاق من لبنان
خبر عاجل
02:43
بن غفير: لتهتز الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل كل عملية إطلاق من لبنان
4
خبر عاجل
02:42
سموتريتش: لإسقاط مبان في الضاحية في بيروت اليوم ردًا على إطلاق المسيرات نحو بلدات الشمال
خبر عاجل
02:42
سموتريتش: لإسقاط مبان في الضاحية في بيروت اليوم ردًا على إطلاق المسيرات نحو بلدات الشمال
5
آخر الأخبار
2026-06-13
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية: الجيش لن ينسحب من المنطقة الآمنة جنوبي لبنان في إطار الاتفاق مع إيران وهذا سيناقش خلال المحادثات
آخر الأخبار
2026-06-13
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية: الجيش لن ينسحب من المنطقة الآمنة جنوبي لبنان في إطار الاتفاق مع إيران وهذا سيناقش خلال المحادثات
6
خبر عاجل
03:27
الجيش الإسرائيليّ يوجّه إنذارًا إلى سكان الزرارية وكفر بدا والخرايب وأنصار (النبطية) وارزي وبريقع ومزرعة بصافور (النبطية) ومزرعة اليهودية ومزرعة الواسطة ومزرعة جمجم ومزرعة كوثرية الرز ومطرية الشومر وكفر صير: لإخلاء منازلكم والانتقال إلى شمال نهر الزهران
خبر عاجل
03:27
الجيش الإسرائيليّ يوجّه إنذارًا إلى سكان الزرارية وكفر بدا والخرايب وأنصار (النبطية) وارزي وبريقع ومزرعة بصافور (النبطية) ومزرعة اليهودية ومزرعة الواسطة ومزرعة جمجم ومزرعة كوثرية الرز ومطرية الشومر وكفر صير: لإخلاء منازلكم والانتقال إلى شمال نهر الزهران
7
منوعات
06:16
مشهد مروع… شابة تلقى مصرعها بعد قفزة خطرة بسبب عدم تثبيت حبل الأمان! (فيديو)
منوعات
06:16
مشهد مروع… شابة تلقى مصرعها بعد قفزة خطرة بسبب عدم تثبيت حبل الأمان! (فيديو)
8
أخبار دولية
11:02
ستة قتلى بتصادم مروحيتين في ريو دي جانيرو
أخبار دولية
11:02
ستة قتلى بتصادم مروحيتين في ريو دي جانيرو
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More