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مجلس الأمن القومي الإيراني: توقيع مذكرة التفاهم يوم الجمعة 19 حزيران

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2026-06-15 | 00:00
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مجلس الأمن القومي الإيراني: توقيع مذكرة التفاهم يوم الجمعة 19 حزيران
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مجلس الأمن القومي الإيراني: توقيع مذكرة التفاهم يوم الجمعة 19 حزيران

 
 
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